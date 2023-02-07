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В России произошел "хлопок" газа в жилом доме, есть погибшие

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Вторник 07 февраля 2023 17:30
В России произошел "хлопок" газа в жилом доме, есть погибшие Фото: в России произошел "хлопок" газа в жилом доме, есть погибшие (twitter.com/mediazzzona)
Автор: Сергей Пышкин

В Тульской области Российской Федерации произошел "хлопок" газа в жилом доме. Пока известно о пяти погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Отмечается, что спасти удалось семь гражданских, еще четверо остаются под завалами.

Ранее сообщалось о четырех погибших, однако, согласно обновленным данным в экстренных службах, жертвами взрыва стали пять человек. Жители дома были эвакуированы.

В результате взрыва, как сообщают в МЧС, произошло обрушение с пятого по второй этаж дома.

"Неисправность газового оборудования послужила причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Тульской области, заявили в экстренных службах", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Нижегородской области в городе Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе .

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