В России произошел "хлопок" газа в жилом доме, есть погибшие

В Тульской области Российской Федерации произошел "хлопок" газа в жилом доме. Пока известно о пяти погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " ТАСС ".

Отмечается, что спасти удалось семь гражданских, еще четверо остаются под завалами.

Ранее сообщалось о четырех погибших, однако, согласно обновленным данным в экстренных службах, жертвами взрыва стали пять человек. Жители дома были эвакуированы.

В результате взрыва, как сообщают в МЧС, произошло обрушение с пятого по второй этаж дома.

"Неисправность газового оборудования послужила причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Тульской области, заявили в экстренных службах", - пишет издание.