В России произошел "хлопок" газа в жилом доме, есть погибшие
В Тульской области Российской Федерации произошел "хлопок" газа в жилом доме. Пока известно о пяти погибших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
Отмечается, что спасти удалось семь гражданских, еще четверо остаются под завалами.
Ранее сообщалось о четырех погибших, однако, согласно обновленным данным в экстренных службах, жертвами взрыва стали пять человек. Жители дома были эвакуированы.
В результате взрыва, как сообщают в МЧС, произошло обрушение с пятого по второй этаж дома.
"Неисправность газового оборудования послужила причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Тульской области, заявили в экстренных службах", - пишет издание.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Нижегородской области в городе Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе .
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