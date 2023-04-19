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В России спецслужбы подозревают московскую полицию в "сливе" данных, - росСМИ

Иллюстративное фото: в России спецслужбы подозревают московскую полицию в "сливе" данных (instagram.com/fsb_rossii_official)
Автор: Иван Носальский

Российская Федеральная служба безопасности подозревает сотрудников московской полиции в том, что они распространяли секретную информацию за деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"Оперативные мероприятия прошли практически во всех отделах полиции Центрального округа. Проверяющие проводили выемки документации и компьютерной информации", - приводит пропагандистское издание сотрудника МВД России.

Чиновник добавил, что правоохранители могли получить пароли для входа в информационные системы, где скачивали нужные данные. После этого их передавали заказчикам, которыми, в том числе, якобы были граждане Украины.

В издании отмечают, что под подозрением сейчас находятся сотрудники Управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы.

Напомним, ранее стало известно, что руководство ФСБ отчитало своих сотрудников за взрыв и пожар в здании службы в Ростове.

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