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Пожар в здании ФСБ в Ростове: СМИ узнали две возможных причины

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Среда 29 марта 2023 17:47
Пожар в здании ФСБ в Ростове: СМИ узнали две возможных причины Фото: названы две возможных причины пожара в здании ФСБ в Ростове (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Пожар в здании Пограничной службы ФСБ в российском Ростове мог быть вызван неосторожностью сотрудников или взрывом дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Как отмечает издание, руководство ФСБ отчитало сотрудников, поскольку осталось недовольным результатами проверки после взрыва в Ростове. Это связано с тем, что сотрудники ростовского Погрануправления не всегда следовали инструкциям и правилам техники безопасности, что якобы "привело к пожару".

"На данный момент, одна из версий взрыва - неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов", - пишут журналисты.

При этом активно проверяется еще одна версия - пожар мог произойти из-за взрыва беспилотника внутри здания, добавляет издание. Незадолго до взрыва в Ростовской области якобы обнаружили БПЛА и, решив, что это разведывательный дрон, его доставили в Пограничную службу ФСБ. Там сотрудники самостоятельно проверили беспилотник, "в результате чего он взорвался".

"Трое сотрудников, разбиравших беспилотник, погибли", - уточняет Baza.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове 16 марта в здании Пограничной службы ФСБ начался сильный пожар.

Позже СМИ начали публиковать фото и видео с места происшествия.

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