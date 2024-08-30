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В России жалуются на атаку дронов на аэропорт под Калугой

Иллюстративное фото: Минобороны РФ отчиталось об "отражении" дроновой атаки (t.me)
Автор: Владимир Костырин

На территории РФ в нескольких областях и во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 августа работали средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Под ударом якобы находился, в частности, Калужский аэропорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ, губернатора Калужской области Владислава Шапши и российские Telegram-каналы.

В оборонном ведомстве страны-агрессора в утреннем заявлении отчитались, что этой ночью средствами ПВО будто бы были уничтожены 18 беспилотников самолетного типа. Российская сторона традиционно обвиняет Украину в этом воздушном ударе.

Так, в Минобороны РФ утверждают, что в целом были ликвидированы:

  • 11 беспилотников - в Брянской области,
  • 4 дрона - в Калужской области,
  • 2 БПЛА - в оккупированном Крыму,
  • и еще 1 дрон - в Белгородской области.

Как заявил калужский губернатор, сегодня утром "на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожены 4 БПЛА".

"На местах уничтожения работают оперативные группы", - добавил российский чиновник.

Telegram-канал Mash обнародовал кадры, на которых показано сбитие беспилотника в Калужской области.

В сообщении росмедиа рассказывается, что два беспилотника были сбиты на подлете в международный аэропорт в Калуге, и еще два - в области. Однако отмечается, что в результате дронового удара есть разрушение.

"Предварительно жертв нет, есть разрушения", - говорится в публикации.

Добавим, что согласно открытым данным, вблизи международного аэропорта города Калуги (Грабцево) базируется отряд вертолетов Ка-26 "Газпромавиа".

Аэропорт "Калуга" на карте, приблизительное расстояние до Украины составляет 400 км (фото: скрин wikipedia.org)

Атаки дронов в Калужской области

Напомним, этот регион в России не впервые испытывает удары с применением беспилотников.

Так, например, в мае дронами был атакован нефтеперерабатывающий завод "Первый завод" в Калужской области, после чего на объекте был пожар и произошла утечка нефти.

Также ранее источники в украинской спецслужбе рассказали, что атака на НПЗ в Калужской области в ночь на 10 мая была операцией ГУР Минобороны.

Кроме того, напомним, что в РФ заявляли об атаках беспилотников в Калужской области еще летом прошлого года.

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