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После атаки на НПЗ в Калужской области РФ произошла утечка нефти

Россия, Понедельник 13 мая 2024 11:30
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После атаки на НПЗ в Калужской области РФ произошла утечка нефти Фото: НПЗ "Первый завод" в Калужской области РФ (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

После атаки дронов на НПЗ "Первый завод" в Калужской области (Россия) в пятницу, 10 мая, произошла утечка нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Как выяснила ASTRA, один из беспилотников попал в нефтеперерабатывающее оборудование НПЗ "Первый завод", также загорелись три цистерны с топливом.

"Помимо этого, в результате пожара повреждения получил нефтепровод, что привело в разливу 5 тонн нефти", - говорится в сообщении.

Атака дронов на "Первый завод" в Калужской области РФ

Атака на НПЗ "Первый завод" в поселке Полотняный Завод Калужской области РФ была совершена в ночь с 9 на 10 мая.

По данным местных жителей, после атаки на НПЗ произошел пожар. Губернатор российского региона подтвердил атаку, но не сказал, о каком именно предприятии шла речь. При этом, местные власти уже отрапортовали об отсутствии пострадавших.

Отметим, что позже в ГУР рассказали, что дроны атаковали НПЗ "Первый завод" в рамках соответствующей операции.

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