После атаки на НПЗ в Калужской области РФ произошла утечка нефти
После атаки дронов на НПЗ "Первый завод" в Калужской области (Россия) в пятницу, 10 мая, произошла утечка нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Как выяснила ASTRA, один из беспилотников попал в нефтеперерабатывающее оборудование НПЗ "Первый завод", также загорелись три цистерны с топливом.
"Помимо этого, в результате пожара повреждения получил нефтепровод, что привело в разливу 5 тонн нефти", - говорится в сообщении.
Атака дронов на "Первый завод" в Калужской области РФ
Атака на НПЗ "Первый завод" в поселке Полотняный Завод Калужской области РФ была совершена в ночь с 9 на 10 мая.
По данным местных жителей, после атаки на НПЗ произошел пожар. Губернатор российского региона подтвердил атаку, но не сказал, о каком именно предприятии шла речь. При этом, местные власти уже отрапортовали об отсутствии пострадавших.
Отметим, что позже в ГУР рассказали, что дроны атаковали НПЗ "Первый завод" в рамках соответствующей операции.
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