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В России жалуются на атаку беспилотников в Ростовской области

Пятница 12 апреля 2024 04:43
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В России жалуются на атаку беспилотников в Ростовской области Иллюстративное фото: в Ростовской области РФ заявили об атаке дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Ростовской области (Российская Федерация) в ночь на 12 апреля работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По словам российского чиновника, системы ПВО работали возле Новошахтинска. В этом районе до этого объявляли об угрозе "атаки БПЛА".

"В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны отражается атака БПЛА. Последствия на земле уточняются", - говорится в его публикации.

Позже губернатор заявил, что якобы были уничтожены четыре дрона.

"В 03:10 (по местному времени, - ред.) в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника", - сказал он.

Также Голубев рассказал, что предварительно в результате происшествия пострадавших и повреждения объектов "не зафиксировано".

"Информация уточняется", - добавил он.

Атаки дронов на территории РФ

Ранее сообщалось, что в последнее время под атакой в России все чаще находятся нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Туда прилетают беспилотники.

Удары становятся все более дальнобойными. В частности, 2 апреля, по информации источников РБК-Украина, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ.

Дроны ударили по заводу, где собирают российские дроны-камикадзе "Шахед". Россияне жаловались на раненых. Также в этот же день дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

Недавно также сообщалось, что 5 апреля беспилотники якобы атаковали Брянский химический завод, производящий взрывчатку. А 9 апреля стало известно, что ночью беспилотники якобы атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.

Добавим, что ночью 11 апреля заявляли о "падении дрона" в Липецкой области. Местный губернатор также рассказал о пожаре в недостроенной больнице в результате инцидента. Позже днем в Курской области заявили об атаке беспилотников на горно-обогатительный комбинат.

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