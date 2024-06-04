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ГУР запустил реестр "похитителей" детей из Украины: там более 200 чиновников РФ и Беларуси

Украина, Вторник 04 июня 2024 21:30
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ГУР запустил реестр "похитителей" детей из Украины: там более 200 чиновников РФ и Беларуси Фото: ГУР запустило портал с "похитителями детей" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ГУР запустило портал с информацией о должностных лицах из РФ и Беларуси, которые причастны к депортации детей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На специальном сайте "Война и санкции" Главного управления разведки Министерства обороны Украины создан отдельный раздел "Викрадачі дітей".

Раздел содержит список лиц, причастных к депортации украинских детей.

Сейчас на сайте собрана информация о более чем 200 чиновниках из России и Беларуси, которые принимали решение о незаконном вывозе украинских детей из временно оккупированных территорий Украины. А также данные об участниках "перевоспитательных" молодежных организаций, российских учебных заведениях и культуре, участвующих в процессах депортации.

Раздел портала содержит небольшое досье на каждого участника похищения детей, ссылки на новостные материалы, информацию о наличии санкций в отношении таких лиц.

Также там размещены сканкопии документов, подтверждающих депортацию детей.

Депортация и возвращение украинских детей

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты начали массово депортировать украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а также в оккупированный Крым.

Отметим, что именно депортация детей из Украины стала причиной выдачи МКС ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

Однако Украина делает все возможное, чтобы вернуть всех детей обратно в Украину и их семьи. В частности, мы сообщали, что вчера в Украину вернули шестерых депортированных детей.

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