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В России рассмотрят апелляцию на арест журналиста WSJ: росСМИ назвали дату

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Москва, Четверг 06 апреля 2023 15:45
В России рассмотрят апелляцию на арест журналиста WSJ: росСМИ назвали дату Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суд в Москве запланировал рассмотрение апелляции на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на 18 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание "РИА-Новости".

"Рассмотрение апелляционной жалобы Гершковича назначено на 18 апреля", - приводит издание слова источника в Московском городском суде.

В данный момент Гершкович находится в следственном изоляторе "Лефортово". Ему грозит 20 лет лишения свободы за якобы "шпионаж".

Напомним, Гершковича задержали российские правоохранители 30 марта. Тогда он находился в Екатеринбурге.

Адвокаты журналиста смогли встретиться с ним только во вторник, 4 апреля.

При этом, по информации CNN, власти США готовятся официально объявить Гершковича несправедливо задержанным.

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