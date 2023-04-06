В России рассмотрят апелляцию на арест журналиста WSJ: росСМИ назвали дату
Суд в Москве запланировал рассмотрение апелляции на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на 18 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание "РИА-Новости".
"Рассмотрение апелляционной жалобы Гершковича назначено на 18 апреля", - приводит издание слова источника в Московском городском суде.
В данный момент Гершкович находится в следственном изоляторе "Лефортово". Ему грозит 20 лет лишения свободы за якобы "шпионаж".
Напомним, Гершковича задержали российские правоохранители 30 марта. Тогда он находился в Екатеринбурге.
Адвокаты журналиста смогли встретиться с ним только во вторник, 4 апреля.
При этом, по информации CNN, власти США готовятся официально объявить Гершковича несправедливо задержанным.
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