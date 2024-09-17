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В России разбился вертолет: на борту был владелец золотодобывающей компании

Иллюстративное фото: в России разбился вертолет Rсobinson R66 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вертолет Rсobinson R66 пропал во вторник, 17 сентября в России в Амурской области. На его борту был владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным росСМИ, на борту вертолета находился пилот и еще два пассажира – владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу" Микаэл Арутюнян и его помощник Шерам Товмасян.

По официальной информации, Rсobinson R66 совершал облет территории в Зейском районе. Внезапно он скрылся с радаров и подал аварийный сигнал. Позже стало известно, что спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson в Приамурье.

Стоит отметить, что ООО "Хергу" является одним из лидеров по добыче россыпного драгоценного металла в Амурской области. Сам борт принадлежал компании.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, что 31 августа на Камчатке в России скрылся вертолет Ми-8. Он принадлежал авиакомпании "Витязь-Аэро". Вертолет после взлета исчез с радаров. Россияне начали поисковую операцию. На борту могут находиться 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров.

А 1 сентября там разбился еще один вертолет. По предварительным данным, вертолет мог врезаться в возвышенность в густом тумане.

Напомним, 15 августа в Иркутской области России разбился бомбардировщик Ту-22М3. Россияне заявили, что причиной аварии была техническая неисправность.

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