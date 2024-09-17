В России разбился вертолет: на борту был владелец золотодобывающей компании

По данным росСМИ, на борту вертолета находился пилот и еще два пассажира – владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу" Микаэл Арутюнян и его помощник Шерам Товмасян.

По официальной информации, Rсobinson R66 совершал облет территории в Зейском районе. Внезапно он скрылся с радаров и подал аварийный сигнал. Позже стало известно, что спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson в Приамурье.

Стоит отметить, что ООО "Хергу" является одним из лидеров по добыче россыпного драгоценного металла в Амурской области. Сам борт принадлежал компании.