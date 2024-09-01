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На Камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8: никто не выжил (видео)

Камчатка, Воскресенье 01 сентября 2024 14:28
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На Камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8: никто не выжил (видео) Фото: на Камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На Камчатке в России обнаружили обломки вертолета Ми-8. Все находившиеся на борту погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Российские СМИ заявляют, что обломки вертолета лежат на сопке на высоте 900 метров. По предварительным данным, вертолет мог врезаться в возвышенность в густом тумане.

Россияне заявили, что уже обнаружили 17 тел погибших. Поисковую операцию приостановили до 2 сентября.

Однако пропагандисты утверждают, что все, находившиеся на борту Ми-8, погибли.

Известно, что на борту вертолета находился финансовый директор российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его жена.

Что этому предшествовало

Напомним, 31 августа стало известно, что на Камчатке в России пропал вертолет Ми-8. Он принадлежал авиакомпании "Витязь-Аэро".

Вертолет после взлета исчез с радаров. Россияне начали поисковую операцию. На борту могут находиться 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров.

Напомним, 15 августа в Иркутской области России разбился бомбардировщик Ту-22М3. Россияне заявили, что причиной аварии была техническая неисправность.

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