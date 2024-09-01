На Камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8: никто не выжил (видео)

На Камчатке в России обнаружили обломки вертолета Ми-8. Все находившиеся на борту погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Российские СМИ заявляют, что обломки вертолета лежат на сопке на высоте 900 метров. По предварительным данным, вертолет мог врезаться в возвышенность в густом тумане.

Россияне заявили, что уже обнаружили 17 тел погибших. Поисковую операцию приостановили до 2 сентября.

Однако пропагандисты утверждают, что все, находившиеся на борту Ми-8, погибли.

Известно, что на борту вертолета находился финансовый директор российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его жена.