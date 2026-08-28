ua en ru
Пт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В России публично раскрыли, как будут заставлять Украину "сдаться"

13:01 28.08.2026 Пт
2 мин
С новым циничным предложением выступили в Госдуме РФ
aimg Юлия Капитонова
В России публично раскрыли, как будут заставлять Украину "сдаться" Фото: Петр Толстой, вице-спикер Госдумы России (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой публично призвал "открыто" наносить удары по украинским городам, чтобы деморализовать население и заставить украинцев капитулировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "Можем объяснить".

В эфире российского "Первого канала" пропагандисты заявили, что в Украине сейчас проживает более 20 миллионов человек.

Кроме того, они цинично поинтересовались у Толстого, что произойдет с ними, если территория страны превратится в "выжженную землю".

В ответ Толстой предложил за сутки до предупреждать жителей украинских городов о будущих ударах и разрешать им покидать населенные пункты.

"Вы считаете, что мы призываем к жестокости? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать публику (украинцев - ред.) настолько, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам", - цинично призвал Толстой.

Что важно понимать, это не первый случай, когда представители Госдумы РФ делают подобные воинственные заявления.

В частности, депутат Андрей Гурулев призвал "бить врага беспощадно, не переживая", тогда как Андрей Колесник говорил о необходимости "постоянно наносить удары, чтобы они даже головы не могли поднять".

В то же время лидер партии "Родина" Алексей Журавлев раньше вообще заявлял о необходимости уничтожить половину населения Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как глава МИД России Сергей Лавров жаловался Ватикану на украинцев, однако не смог ничего добиться.

Кроме того, мы писали, с какими задачами по Украине глава ЦРУ прибыл в Москву накануне.

Также стало известно, что в России заявили об атаке на Украину новых дронов "Герань".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Государственная дума РФ Российская Федерация Украина Война России против Украины
Новости
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайной
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайной