Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз для россиян

Еврокомиссия представила обновленные рекомендации для государств-членов по выдаче виз и пограничному контролю для российских граждан на внешних границах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии .

"Недавняя эскалация войны в Украине со стороны России, в том числе посредством военной мобилизации и фиктивных "референдумов", привела к увеличению числа граждан, включая призывников и их семьи, покидающих РФ", - говориться в сообщении.

В Комиссии заявили, что руководство призывает к усилению контроля безопасности при выдаче виз россиянам и усилению пограничного контроля при полном соблюдении законодательства ЕС о предоставлении убежища.

При этом Еврокомиссия призывает консульства государств-членов и пограничные органы применять более высокую степень проверки безопасности и скоординированный подход при проведении индивидуальной оценки заявлений на получение виз российскими гражданами и контроля на границах ЕС.

Согласно рекомендациям, страны ЕС должны оценивать условия, при которых гражданам России могут быть выданы шенгенские визы, ограничительным и скоординированным образом. Государства-члены должны применять строгий подход к оценке обоснованности поездки. Это касается и российских граждан, спасающихся от военной мобилизации.

Консульства европейских стран должны внимательно изучать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов РФ. Такие случаи должны направляться в консульство, ответственное за место проживания, как правило, в РФ.

Еврокомиссия заявила, что само по себе наличие визы не дает автоматического права россиянам на въезд в Шенгенскую зону. В случае наличия оснований для аннулирования/отмены визы, такое решение может быть принято пограничной службой независимо от государства-члена, выдавшего визу.

ЕС также напоминает, что перевозчики несут ответственность за граждан третьих стран, которых они перевезли в ЕС, но которым было отказано во въезде. Они должны сохранять бдительность при проверке проездных документов, необходимых для въезда, особенно для граждан России. Они также несут ответственность за возвращение лица, которому отказано во въезде в ЕС, обратно в страну отправления.