ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Патриарх Кирилл потребовал от РПЦ "мобилизовать" прихожан

Новина українською →
Россия, Суббота 21 января 2023 17:25
Патриарх Кирилл потребовал от РПЦ "мобилизовать" прихожан Фото: патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Патриарх Кирилл потребовал от священнослужителей "мобилизовать" российских прихожан. Они должны собирать деньги, вещи и продукты для оккупантов, воюющих в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы РПЦ на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в российском Елохове.

"И если мы говорим, что Церковь - со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих", - заявил он.

По словам главы РПЦ он знает, что "многое уже делается", но считает, что, "еще недостаточно".

Как сообщалось, ранее патриарх Кирилл заявил, что россияне и украинцы якобы один народ, а церковь делает все, чтобы они не стали врагами. Также он назвал свою причину войны в Украине.

Также патриарх Кирилл заявил, что сейчас россияне якобы столкнулись с угрозами, которые могут бросать вызов существованию РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патриарх Кирилл Война в Украине
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина