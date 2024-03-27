В России повторно атаковали Новочеркасскую ГРЭС, - СМИ

Как отмечает источник, 25 марта возле Новочеркасской ГРЭС были обнаружены обломки двух баллистических ракет якобы сбитых российской системой ПВО.

Сообщается, что их нашли в 500 метрах от новочеркасской ГРЭС, повреждений и пострадавших нет.

Напомним, что 24 марта Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали дроны. Возник пожар, из строя выведены энергоблоки.