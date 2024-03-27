В России повторно атаковали Новочеркасскую ГРЭС, - СМИ

В России сообщают об очередной атаке на Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области. В этот раз говорится об использовании ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Как отмечает источник, 25 марта возле Новочеркасской ГРЭС были обнаружены обломки двух баллистических ракет якобы сбитых российской системой ПВО.
Сообщается, что их нашли в 500 метрах от новочеркасской ГРЭС, повреждений и пострадавших нет.
Напомним, что 24 марта Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали дроны. Возник пожар, из строя выведены энергоблоки.
Ранее мы писали, что 23 марта четыре региона России атаковали дроны. Повреждены многоэтажки и бизнес-центр, в частном доме произошел пожар.
Также мы сообщали, что в Самарской области вспыхнул НПЗ. Местные жители сообщили об атаке беспилотника.
Кстати, в начале марта четыре российские области попали под атаку дронов. Минобороны заявило, что якобы, о сбитии почти 50 беспилотников. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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