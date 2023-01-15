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В Белгородской области громко: раздаются взрывы и виден дым (видео)

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Белгородская область, Воскресенье 15 января 2023 16:03
В Белгородской области громко: раздаются взрывы и виден дым (видео) Фото: в Белгородской области прогремел ряд взрывов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области сегодня, 15 января снова неспокойно. Местные жители рассказывают о звуках взрывов в Шебекино, после которых проблемы со светом и водоснабжением в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"Шебекино было громко, два взрыва, в некоторых местах пропал свет и вода, возможно, есть прилет у рынка", - пишут в сети очевидцы.

При этом это далеко не весь список "бавовны", которая сегодня в Белгородской области.

"Борисовка, Никольское, Разумное громко. Шебекино по-прежнему очень громко, есть прилеты. Октябрьский тоже громко", - такие сообщения распространяются в местных пабликах.

Также Telegram-каналы пишут о так называемом "неопознанном летающем объекте", якобы он и принес "бавовну" в Шебекино.

Напомним, что вчера также сообщалось о взрывах в РФ в Белгородской области.

Также мы писали, что в России в Брянской области противовоздушная оборона якобы сбила ракету "Точка У".

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