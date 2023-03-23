Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но нужна помощь украинцев, - Павел

Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но есть проблема нехватки рабочей силы. Однако украинцы могли бы прийти на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела в интервью Süddeutsche Zeitung.

" Работников трудно найти. Возможности есть, если, скажем, приедут работники из Украины", - отметил он.

По словам лидера, Чехия уже исчерпала возможности по поставке оружия Украине. Сейчас Прага может оказать помощь украинской ПВО и поставками боеприпасов.

В то же время он предполагает, что в 2024 году поддержка Украины со стороны союзников может быть значительно слабее. Он добавил, что для наступления западные партнеры должны предоставить Украине больше танков, боевых машин, артиллерии, средств ПВО и большое количество снарядов.

"Также помогут истребители МИГ-29, которые предоставили Украине Польша и Словакия. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает представления о том, как мы могли бы помочь дальше. Помощь в виде западных самолетов была бы логичным шагом, но только в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Президент Чехии подчеркнул, что Западная Европа наконец-то нашла в странах Центральной и Восточной Европы партнеров, которые не боятся выражать свое мнение и могут участвовать в совместных проектах.

Напомним, ранее президент Чехии заявил, что у Украины будет только один шанс провести большое контрнаступление.

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