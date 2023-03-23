ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но нужна помощь украинцев, - Павел

Новина українською →
Прага, Четверг 23 марта 2023 11:17
Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но нужна помощь украинцев, - Павел Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Чехия могла бы увеличить производство боеприпасов, но есть проблема нехватки рабочей силы. Однако украинцы могли бы прийти на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Работников трудно найти. Возможности есть, если, скажем, приедут работники из Украины", - отметил он.

По словам лидера, Чехия уже исчерпала возможности по поставке оружия Украине. Сейчас Прага может оказать помощь украинской ПВО и поставками боеприпасов.

В то же время он предполагает, что в 2024 году поддержка Украины со стороны союзников может быть значительно слабее. Он добавил, что для наступления западные партнеры должны предоставить Украине больше танков, боевых машин, артиллерии, средств ПВО и большое количество снарядов.

"Также помогут истребители МИГ-29, которые предоставили Украине Польша и Словакия. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает представления о том, как мы могли бы помочь дальше. Помощь в виде западных самолетов была бы логичным шагом, но только в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Президент Чехии подчеркнул, что Западная Европа наконец-то нашла в странах Центральной и Восточной Европы партнеров, которые не боятся выражать свое мнение и могут участвовать в совместных проектах.

Напомним, ранее президент Чехии заявил, что у Украины будет только один шанс провести большое контрнаступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Президент Военная помощь
NEWS
Сколько "Шахедов" осталось у России: ответ ГУР
Сколько "Шахедов" осталось у России: ответ ГУР
DAILY
Вадим Скибицкий: Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год