ua en ru
Сб, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России пожаловались на массированную атаку десятков дронов

Россия, Суббота 27 апреля 2024 09:16
UA EN RU
В России пожаловались на массированную атаку десятков дронов Фото: в России заявили об "атаке" 68 дронов 27 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В российском Минобороны пожаловались якобы на "атаку" дронов по территории страны в ночь на 27 апреля. Якобы оккупантам удалось "отбить" массированный обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В МИнобороны РФ не стали отходить от своей привычной тактики и заявили о якобы "уничтожении" ПВО над территорией Краснодарского края 66 БПЛА, еще два дрона были уничтожены над Крымским полуостровом.

Атака дронов в РФ

Территорию РФ постоянно атакуют дроны. Часто их целью становятся заводы военно-промышленного комплекса РФ и НПЗ. Ночь на 27 апреля не стала исключением.

Так, ударные беспилотники атаковали Краснодарский край. Зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани.

Напомним, 25 апреля в Омске (Россия) на предприятии на Красноярском тракте произошел сильный пожар, где загорелись три емкости с нефтепродуктами 25 апреля. Для тушения огня на место даже были вызваны спецпоезда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Война в Украине Дрони
NEWS
Тарифы, субсидии и пенсии: будет ли повышение с 1 мая для украинцев
Тарифы, субсидии и пенсии: будет ли повышение с 1 мая для украинцев
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится