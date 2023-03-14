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Россияне заявили о "безуспешной атаке" дрона на химический завод в Брянской области

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Сельце, Вторник 14 марта 2023 11:59
Россияне заявили о "безуспешной атаке" дрона на химический завод в Брянской области Фото: россияне заявили, что сбили беспилотник в Брянской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили, что сбили в Брянской области украинский беспилотник. Они утверждают, что дрон якобы пытался атаковать химический завод.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

"Дрон ВСУ атаковал Брянский химический завод в районе города Сельцо. Безуспешно - БПЛА сбила российская система "Панцирь" в нескольких километрах от места предполагаемого удара", - утверждают россияне.

РосСМИ сообщают, что якобы дрон запустили с территории Украины у границы с Брянской областью РФ. По их словам, беспилотник летел на малой высоте в направлении химического завода.

"Сейчас место падения БПЛА оцеплено оперслужбами. Саперы изучают обломки", - добавляют российские СМИ.

Напомним, ранее россияне сообщили, что якобы у воинской части в Новой Москве заметили активность дронов. Эта часть отвечает за противовоздушную и противоракетную оборону Москвы.

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