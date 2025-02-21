Россияне потеряли за сутки 1280 солдат и около 240 единиц техники, - Генштаб

За последние сутки с 20 на 21 февраля армия российских захватчиков потеряла на войне против Украины 1280 солдат, 12 танков и 4 реактивные системы залпового огня. Враг потерял за сутки 238 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы имели успех у Покровска. Однако россияне также давят в районе Покровска и Великой Новоселки.

В ночь на 21 февраля россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве были слышны звуки взрывов из-за работы ПВО по вражеским целям.

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