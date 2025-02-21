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Россияне потеряли за сутки 1280 солдат и около 240 единиц техники, - Генштаб

Пятница 21 февраля 2025 07:22
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Россияне потеряли за сутки 1280 солдат и около 240 единиц техники, - Генштаб Фото: ВСУ наносят россиянам больших потерь техники на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 20 на 21 февраля армия российских захватчиков потеряла на войне против Украины 1280 солдат, 12 танков и 4 реактивные системы залпового огня. Враг потерял за сутки 238 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 864 860 (+1280) человек ликвидированы;
  • танков - 10 146 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 130 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 23 462 (+52) ед;
  • РСЗО - 1295 (+4) ед;
  • средства ПВО - 1080 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 156 (+135) ед;
  • крылатых ракет - 3064 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 104 (+143) ед;
  • специальной техники - 3753 (+1) ед.

Россияне потеряли за сутки 1280 солдат и около 240 единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы имели успех у Покровска. Однако россияне также давят в районе Покровска и Великой Новоселки.

В ночь на 21 февраля россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве были слышны звуки взрывов из-за работы ПВО по вражеским целям.

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Россияне потеряли за сутки 1280 солдат и около 240 единиц техники, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки 1280 солдат и около 240 единиц техники, - Генштаб
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