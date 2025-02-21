Россияне потеряли за сутки 1280 солдат и около 240 единиц техники, - Генштаб
Фото: ВСУ наносят россиянам больших потерь техники на фронте (Getty Images)
За последние сутки с 20 на 21 февраля армия российских захватчиков потеряла на войне против Украины 1280 солдат, 12 танков и 4 реактивные системы залпового огня. Враг потерял за сутки 238 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 864 860 (+1280) человек ликвидированы;
- танков - 10 146 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 21 130 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 23 462 (+52) ед;
- РСЗО - 1295 (+4) ед;
- средства ПВО - 1080 (+2) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 156 (+135) ед;
- крылатых ракет - 3064 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 104 (+143) ед;
- специальной техники - 3753 (+1) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки
По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы имели успех у Покровска. Однако россияне также давят в районе Покровска и Великой Новоселки.
В ночь на 21 февраля россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Киеве были слышны звуки взрывов из-за работы ПВО по вражеским целям.
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