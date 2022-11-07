В России сокращается количество поклонников войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опросов независимых проектов Russian Field и "Хроники".

Согласно опросам, пик поддержки военных действий пришелся на март – апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться. По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно снизилась "партия войны" (с 25% до 16%) и несколько увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%). Большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы поддержать его как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий.

Отмечается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.

По данным Russian Field, среди поддерживающих вторжение лишь половина считает, что война была нужна. Опрос "Хроник" показал, что среди поклонников войны лишь около трети готовы тем или иным образом лично в ней участвовать, например, жертвовать деньги на нужды армии.

Согласно опросам ФОМ, ВЦИОМа и "Левада-центра" около 70-80% россиян поддерживают войну в Украине, аннексию украинских территорий, а также лично президента Владимира Путина.

Следует отметить, что результаты социологических исследований в условиях военной цензуры и репрессий нельзя считать вполне достоверными.