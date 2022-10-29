В России ограничили доступ к домену Telegram

Поводом для внесения домена t.me в реестр стала статья, в которой речь идет об ограничении доступа к сайтам с информацией, содержащей "призывы к массовым беспорядкам или участию в них," а также к осуществлению экстремистской деятельности.

Генпрокуратура 29 октября постановила заблокировать доступ к трем записям в разных Telegram-каналах, следует из мониторинга блокировок правозащитного проекта "Роскомсвобода".

Речь идет о копиях ролика Вооруженных сил Украины с призывом сдаваться в плен, адресованным российским военнослужащим.

Так как веб-интерфейс Telegram использует защищенное соединение (HTTPS), из-за блокировок отдельных постов перестали работать все ссылки на t.me. Сами записи при этом остаются доступными непосредственно через приложение Telegram.

Через час домен t.me исчез из реестра.

Ранее мы писали, что администратора пророссийского сообщества в Telegram осудили на 3 года.

Также сообщалось, что в Беларуси признали экстремистскими два набора стикеров из Telegram. Речь идет про стикеры с названиями "Luka" и "Sasha 3%".

Недавно Германия оштрафовала Telegram за отказ придерживаться местного законодательства и политики национальной безопасности.

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