В России неизвестные сожгли два тепловоза. ГУР показало видео и объяснило важность

Атаки на Россию

Напомним, на днях в результате спецоперации Главного управления разведки был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.

До этого РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что в Смоленской области были атакованы две нефтебазы РФ. Масштабный пожар на одной из нефтебаз был подтвержден на спутниковых изображениях.

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