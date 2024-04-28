RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России неизвестные сожгли два тепловоза. ГУР показало видео и объяснило важность

Фото: неизвестные сожгли два тепловоза в России (militarist.ua)
Автор: Карина Левицкая

Неизвестные с интервалом в несколько дней дотла сожгли два тепловоза в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, сегодня, 28 апреля, в городе Оренбург в России неизвестные сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М". Похожий инцидент произошел двумя днями ранее, 26 апреля, в городе Владикавказ - ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЕ-3".

"ГУР МО Украины констатирует - ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", - подчеркнули в разведке.

 

Атаки на Россию

Напомним, на днях в результате спецоперации Главного управления разведки был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.

До этого РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что в Смоленской области были атакованы две нефтебазы РФ. Масштабный пожар на одной из нефтебаз был подтвержден на спутниковых изображениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна России против Украины