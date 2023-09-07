"России нет места": Макрон пообещал отсутствие флагов РФ на Олимпиаде-2024

Хозяин Елисейского дворца пообещал запретить флаги России на летних Играх-2024. Главной же организационной проблемой назвал вопрос участия российских спортсменов в парижской Олимпиаде.

"То, что на Играх в Париже не может быть российского флага, очевидно. Считаю, что здесь консенсус есть. России как стране нет места в то время, когда она совершила военные преступления, депортировала детей", – заявил Макрон.

По словам президента Франции, решение о допуске атлетов РФ к Олимпиаде будет принимать МОК. Глава государства выразил уверенность, что спортивные функционеры будут полагаться на олимпийские ценности. К тому же, выразил "полное доверие" президенту МОК Баху.

"Олимпийскому миру придется решить сложный вопрос о месте этих российских спортсменов. Некоторые из них готовились всю жизнь, но также могут быть жертвами этого режима. Это настоящая дилемма", – резюмировал Макрон.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Скорее всего, Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

До недавнего времени ориентиром для принятия решения в отношении белорусских и российских атлетов называли сентябрь-октябрь. Однако Бах заявил, что МОК не определял для себя конкретных сроков для вердикта по этому вопросу.

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов из таких турниров. Теперь украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.