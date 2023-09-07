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"Росії немає місця": Макрон пообіцяв відсутність прапорів РФ на Олімпіаді-2024

Фото: Еммануель Макрон виступив проти російських символів на Олімпіаді-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Французький президент Еммануель Макрон запевнив, що на прийдешніх Олімпійських іграх у Парижі не буде російських прапорів. Водночас питання участі атлетів РФ у змаганнях глава держави переклав на Міжнародний олімпійський комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Господар Єлисейського палацу пообіцяв заборонити стяги Росії на літніх Іграх-2024. Головною ж організаційною проблемою назвав питання участі російських спортсменів у паризькій Олімпіаді.

"Те, що на Іграх у Парижі не може бути російського прапора, є очевидним. Вважаю, що тут консенсус є. Росії як країні немає місця в той час, коли вона вчинила військові злочини, депортувала дітей", – заявив Макрон.

За словами президента Франції, рішення щодо допуску атлетів РФ до Олімпіади ухвалюватиме МОК. Глава держави висловив упевненість, що спортивні функціонери покладатимуться на олімпійські цінності. До того ж, висловив "цілковиту довіру" президенту МОК Баху.

"Олімпійському світу доведеться вирішити складне питання щодо місця цих російських спортсменів. Декотрі з них готувалися все життя, але також можуть бути жертвами цього режиму. Це справжня дилема", – резюмував Макрон.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Донедавна орієнтиром для ухвалення рішення щодо білоруських і російських атлетів називали вересень-жовтень. Однак, Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання.

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

До слова, раніше World Aquatics повернула плавців РФ і Білорусі до змагань із низкою обмежень.

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Еммануель МакронСанкції проти Росії