В России крупнейшая алмазная компания заявила о кризисе и закрытии рудников

Российская алмазодобывающая компания "Алроса" объявила о закрытии добычи в ряде шахт. Компания также хочет сократить расходы на сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Следует напомнить, что "Алроса" считается крупнейшим в мире производителем алмазов. Известно, что компания хочет сократить фонд оплаты труда на 10% на средства оплаты руководителей служащих, введение неполного рабочего дня, отпуск за свой счет и других. Будут произведены увольнения, для уменьшения количества персонала.

"Этот кризис достаточно глубокий. Если посмотреть на продолжительность, то уже второй год подряд мы фиксируем неизменное снижение цен. Мы сейчас, конечно, в таком довольно непростом состоянии находимся... И наша задача, конечно, пережить, переждать этот период, дождаться, когда цены снова будут расти", - сказал глава компании Павел Мариничев.

Компания хочет оптимизировать планы по добыче. В частности, производитель алмазов приостановит часть наименее рентабельных месторождений, но вернет их в работу при обновлении рынков.