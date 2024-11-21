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В России крупнейшая алмазная компания заявила о кризисе и закрытии рудников

Четверг 21 ноября 2024 20:03
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В России крупнейшая алмазная компания заявила о кризисе и закрытии рудников Иллюстративное фото: в России крупнейшая алмазная компания заявила о кризисе и закрытии рудников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская алмазодобывающая компания "Алроса" объявила о закрытии добычи в ряде шахт. Компания также хочет сократить расходы на сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Следует напомнить, что "Алроса" считается крупнейшим в мире производителем алмазов. Известно, что компания хочет сократить фонд оплаты труда на 10% на средства оплаты руководителей служащих, введение неполного рабочего дня, отпуск за свой счет и других. Будут произведены увольнения, для уменьшения количества персонала.

"Этот кризис достаточно глубокий. Если посмотреть на продолжительность, то уже второй год подряд мы фиксируем неизменное снижение цен. Мы сейчас, конечно, в таком довольно непростом состоянии находимся... И наша задача, конечно, пережить, переждать этот период, дождаться, когда цены снова будут расти", - сказал глава компании Павел Мариничев.

Компания хочет оптимизировать планы по добыче. В частности, производитель алмазов приостановит часть наименее рентабельных месторождений, но вернет их в работу при обновлении рынков.

Санкции против алмазной сферы РФ

Ранее мы писали о том, что годовая чистая прибыль крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" упала на 15,2%.

Ведь в феврале этого года Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

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