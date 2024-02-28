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Прибыль крупнейшего российского производителя алмазов начала падать после санкций

Россия, Среда 28 февраля 2024 16:57
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Прибыль крупнейшего российского производителя алмазов начала падать после санкций Архивное фото: Прибыль крупнейшего российского производителя алмазов начала падать после санкций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Годовая чистая прибыль крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" упала на 15,2%. Ранее страны Запада ввели против него санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания отчиталась о годовой чистой прибыли за 2023 год в размере 85,18 млрд рублей (925 млн долларов).

Это на 15,2% меньше, чем в предыдущем году. Однако в "Алросе" уверяют, что оборот вырос на 9,2%.

Санкции против алмазной сферы РФ

Напомним, в начале месяца Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.

Ранее Европейский союз ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. В него вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов.

В конце января стало известно, что Ангола хочет выгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса. Из-за санкций, наложенных на РФ поставщики и банки отказываются работать с их компанией.

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