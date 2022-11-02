России вряд ли удастся противостоять партизанскому сопротивлению, - ISW
Эффективные партизанские атаки Украины отвлекают Кремль от выполнения задач на фронте по обеспечению безопасности тыловых районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, партизаны ухудшают способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.
Плохая российская оперативная согласованность сделала возможным украинские партизанские нападения, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность российских войск эффективно защищать российские тыловые районы.
Также Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать, делают вывод аналитики.
По состоянию на 1 ноября, российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению безопасности этой территории.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Запланированные поставки иранских беспилотников и баллистических ракет в Россию, скорее всего, еще больше укрепят зависимость России от Ирана и оружейных систем иранского производства.
- Минобороны России начало свой полугодовой осенний цикл призыва, несмотря на сообщения о том, что российские власти тайно продолжают мобилизационные мероприятия.
- Командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, как сообщается, сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом (ЦВО).
- Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, пытается ответить на критику в адрес своих параллельных военных структур после сообщения об увольнении Лапина.
- Украинские силы продолжали вести контрнаступательные операции в направлениях Сватово и Кременной.
- Российские войска продолжали подготовку к обороне, а украинские войска вели контрнаступательные операции в Херсонской области.
- Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и Донецка.
- Российские силы продолжали укреплять российский контроль над Запорожской атомной электростанцией.
- Российские военные структуры расширяют возможности обучения.
- Российские оккупационные власти продолжали создавать условия для длительного и постоянного переселения жителей с восточного берега Днепра в Херсонской области.
Напомним, по данным британской разведки, России будет сложно защитить железнодорожную сеть, которая используется для переброски войск в Украину. Партизанские группы продолжат диверсии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.