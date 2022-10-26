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Партизаны продолжат взрывать железную дорогу в России, - британская разведка

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Москва, Среда 26 октября 2022 08:32
Партизаны продолжат взрывать железную дорогу в России, - британская разведка Фото: партизаны будут взрывать железные дороги в России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

России будет сложно защитить железнодорожную сеть, которая используется для переброски войск в Украину. Партизанские группы продолжат диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 24 октября губернатор Белгородской области России сообщил, что взрывное устройство повредило железную дорогу в районе села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы. Линия является основным железнодорожным сообщением между Россией и югом Беларуси.

Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Остановите вагоны". Это как минимум шестой с июня случай диверсии против инфраструктуры российских железных дорог, о которых заявляла группа. Это часть более широкой тенденции атак на железные дороги как в России, так и в Беларуси.

По данным британской разведки, российские вооруженные силы в основном полагаются на железнодорожный транспорт для переброски войск в Украину, но с сетью протяженностью более 33 тыс. км, в основном пересекающей изолированные районы, систему чрезвычайно сложно защитить от физических угроз.

Российское руководство будет все больше обеспокоено тем, что даже небольшая группа граждан, выступающая против войны, может продолжить диверсии, считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия не смогла добиться преимущества в воздухе, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются. Вертолеты используются для поддержки пехоты на фронте и сбиваются украинскими ПЗРК.

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