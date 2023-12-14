У России пока нет планов воевать в 2025 году, - Буданов

Буданов заявил, что сейчас страна-агрессор Россия не планирует вести войну в 2025 году.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на сейчас нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока что таких планов у них нет", - сказал глава ГУР.

Он также отметил, что страна-агрессор имеет некоторые проблемы, в частности с ресурсами, потому что война "очень дорогая".

"Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они - за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", - добавил Буданов.

Прогнозы по войне РФ в Украине

Как рассказывал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым.

Однако военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война на самом деле.

Сам Буданов ранее заявлял, что война сможет проходить еще долго, поскольку враг может отказаться подписывать какие-либо договоры с Украиной или ее союзниками.

После этого террористы будут предпринимать хаотические обстрелы страны, но без ведения мощных боевых действий.

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