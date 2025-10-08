В России нафантазировали "умение сбивать" Tomahawk и пригрозили США проблемами

Картаполов пригрозил, что реакция США в случае передачи Украине Tomahawk будет "жесткой, неоднозначной, выверенной и асиметричной"

"А на поле боя Tomahawk ничего не изменят, потому что если их дадут, их дадут считанные единицы, максимум десятки, ничего они не сделают. Мы эти ракеты прекрасно знаем, как они летают, как их сбивать, работали по ним в Сирии, поэтому ничего нового нет. Проблемы будут только у тех, кто их поставит и кто их будет применять, вот у них будут", - добавил он.

По его словам, чтобы запустить такие ракеты, якобы необходимо "либо закопать в землю кусок эсминца", либо нужны установки, которые есть на военных базах в Румынии и Польше.

"Ничего подобного мы в Украине пока не видим. Не видим, чтобы они начали монтаж чего-то, поэтому пока это все слова, как только они перейдут к делу, мы все это будем видеть, они это скрыть не смогут, как только начнут где-то что-нибудь копать, туда сразу прилетит от "Герани" до "Кинжала". Посмотрим, что они будут дальше там копать", - угрожает депутат.