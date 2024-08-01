В России массово открывают уголовные дела из-за коррупции в армии, - ГУР

В России массово открывают уголовные дела из-за коррупции в армии. Оккупанты платят взятки, чтобы "списаться" со службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, в российской армии обостряются проблемы с личным составом, поскольку растет количество желающих покинуть службу и не ехать на войну против Украины.

"Об этом, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, в южном военном округе РФ за пять месяцев 2024 года количество возбужденных уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков возросло втрое.

Почти половина производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС России. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию РФ, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции.

Более 100 дел, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. Среди них:

38 дел - в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Временного Яра);

35 дел - по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);

33 дела - в отношении 49-й бригады 49-й армии.

В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.

"Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", - считает разведка.