В России массово открывают уголовные дела из-за коррупции в армии, - ГУР
В России массово открывают уголовные дела из-за коррупции в армии. Оккупанты платят взятки, чтобы "списаться" со службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, в российской армии обостряются проблемы с личным составом, поскольку растет количество желающих покинуть службу и не ехать на войну против Украины.
"Об этом, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, в южном военном округе РФ за пять месяцев 2024 года количество возбужденных уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков возросло втрое.
Почти половина производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС России. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию РФ, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции.
Более 100 дел, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. Среди них:
- 38 дел - в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Временного Яра);
- 35 дел - по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);
- 33 дела - в отношении 49-й бригады 49-й армии.
В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.
"Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", - считает разведка.
Потери российских войск
Российский режим скрывает потери своих войск на войне против Украины. Однако оппозиционные СМИ смогли установить поименный список с тысячами российских солдат, погибших на войне. Среди погибших много представителей офицерского состава.
По данным Генерального штаба ВСУ Россия потеряла на войне уже более 579 тысяч захватчиков и десятки тысяч единиц техники.
Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1370 российских солдат.
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