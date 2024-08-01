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У Росії масово відкривають кримінальні справи, окупанти тікають з армії за хабарі, - ГУР

Москва, Четвер 01 серпня 2024 12:36
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У Росії масово відкривають кримінальні справи, окупанти тікають з армії за хабарі, - ГУР Фото: у Росії масово відкривають кримінальні справи через корупцію в армії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії масово відкривають кримінальні справи через корупцію в армії. Окупанти платять хабарі, щоб "списатися" зі служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Як зазначає розвідка, у російській армії загострюються проблеми з особовим складом, оскільки зростає кількість охочих покинути службу і не їхати на війну проти України.

"Про це, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, у південному військовому окрузі РФ за п'ять місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Майже половина проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС Росії. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію РФ, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції.

Понад 100 справ, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій. Серед них:

  • 38 справ - щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру);
  • 35 справ - щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю);
  • 33 справи - щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

У межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними.

"Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами", - вважає розвідка.

Втрати російських військ

Російський режим приховує втрати своїх військ на війні проти України. Проте опозиційні ЗМІ змогли встановити поіменний список з тисячами російських солдатів, які загинули на війні. Серед загиблих багато представників офіцерського складу.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила на війні вже понад 579 тисяч загарбників та десятки тисяч одиниць техніки.

Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1370 російських солдатів.

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