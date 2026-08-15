В России массово давят на мужчин, чтобы не объявлять новую мобилизацию - The Guardian

Почему Кремль боится повторной мобилизации

Последний раз Путин объявлял мобилизацию в сентябре 2022 года, когда серия поражений на фронте заставила Кремль срочно мобилизовать 300 тысяч резервистов. С тех пор Москва пытается избегать нового непопулярного призыва, полагаясь на хорошо оплачиваемые контракты - за это время в армию набрали примерно 1,3 млн контрактников, преимущественно из более бедных регионов, которым предлагают огромные подъемные и зарплаты на несколько лет вперед, а семьям погибших - значительные выплаты.

Проблема в том, что потери России остаются чрезвычайно высокими - по западным оценкам, это более 30 тысяч убитых и раненых ежемесячно, следствие тактики "мясорубки", когда небольшие штурмовые группы посылают вперед, несмотря на огромные потери.

Официально Кремль отрицает

Источники, знающие обсуждения в Москве, и западные чиновники тоже говорят, что признаков решения о мобилизации пока нет. Впрочем, слухи все равно активно обсуждают в телеграмм-чатах спортивных команд, коллег по работе и друзей - россияне делятся советами, как получить отсрочку или избежать призыва. Некоторые предполагают, что новый набор может начаться уже после сентябрьских выборов в Госдуму.

По словам спикера организации Get Lost, помогающей российским военным дезертировать, пока неясно, действительно ли будет мобилизация, но саму панику вокруг темы уже активно используют, чтобы давить на мужчин и заставлять их подписывать контракты "заранее, пока не забрали принудительно".

"Охота на людей"

Юристы и активисты летом задокументировали все более агрессивные методы набора в нескольких регионах - мужчин задерживают прямо на улице, забирают с рабочих мест или вызывают в отделения, а оттуда отвозят в военкоматы и давят, чтобы подписали контракт.

В Пензенской области, где фиксируют одни из самых агрессивных методов, в сети появлялись видео, как мужчин вывозят в фургонах, пока родственники протестуют у военкоматов. По словам активистов, некоторых запугивали уголовным преследованием или даже избивали, пока те не соглашались подписать контракт.

Поиск пополнения расширяется - университеты, колледжи и техникумы поощряют набирать студентов во вновь созданные дроновые подразделения. Путин также подписал закон, расширяющий круг осужденных, которым разрешили подписывать контракты с армией, - включая тех, кто отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Регионы соревнуются за "план" по вербовке

Значительную часть ответственности за поиск солдат Кремль перебросил на регионы - губернаторам и местным властям устанавливают планы по набору, держа центральную власть подальше от прямой ответственности.

Вокруг этого вырос целый прибыльный "вербовочный бизнес": регионы платят тысячи долларов не только самим контрактникам, но и тем, кто их "находит" - по схемам типа "приведи друга" жителям платят за каждого человека, которого удалось уговорить пойти на контракт.

По данным независимого издания IStories, по таким схемам регионы уже выплатили вербовщикам не менее 7,7 млрд рублей (96 млн долларов).

Один из вербовщиков в центральной России, общавшийся с The Guardian анонимно, рассказал, что его организация должна ежемесячно находить 20-30 мужчин, получая бонус за перевыполнение плана и штраф за недобор. "В прошлом году было проще. Сейчас становится сложнее", - признался он, добавив, что мобилизацию в их офисе тоже обсуждают, хотя никаких приказов или признаков близкого призыва пока нет.