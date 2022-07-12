Звичайним росіянам не укритися. У Москві засекретили адреси бомбосховищ
У Москві місцеві чиновники відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки така інформація "є секретною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Московської міської думи від КПРФ Євгенія Ступіна.
Депутат злякався удару у відповідь по Москві на тлі погроз з боку російських політиків щодо ядерних ударів по інших країнах і подав запит щодо адрес бомбосховищ в п'яти районах Москви. Також він хотів дізнатися, чи відповідають приміщення встановленим нормативам.
У відповідь заступник мера Москви Бірюков відправив Ступіну лист, в якому вказав, що місце розташування бомбосховищ у столиці РФ "є державною таємницею".
"Тобто, де нам ховатися в разі НС, він повідомляти відмовився. Страшно уявити, до чого може призвести така "секретність", коли в годину Х ніхто не буде знати, куди йти", - зазначив Ступін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії планують називати главу держави правителем, оскільки термін" президент "є іноземним і"чужим для росіян".
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