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Звичайним росіянам не укритися. У Москві засекретили адреси бомбосховищ

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Москва, Вівторок 12 липня 2022 21:59
Звичайним росіянам не укритися. У Москві засекретили адреси бомбосховищ Фото: у Москві засекретили адреси бомбосховищ для пересічних громадян (flickr by Francis)
Автор: Іван Носальський

У Москві місцеві чиновники відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки така інформація "є секретною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Московської міської думи від КПРФ Євгенія Ступіна.

Депутат злякався удару у відповідь по Москві на тлі погроз з боку російських політиків щодо ядерних ударів по інших країнах і подав запит щодо адрес бомбосховищ в п'яти районах Москви. Також він хотів дізнатися, чи відповідають приміщення встановленим нормативам.

У відповідь заступник мера Москви Бірюков відправив Ступіну лист, в якому вказав, що місце розташування бомбосховищ у столиці РФ "є державною таємницею".

"Тобто, де нам ховатися в разі НС, він повідомляти відмовився. Страшно уявити, до чого може призвести така "секретність", коли в годину Х ніхто не буде знати, куди йти", - зазначив Ступін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії планують називати главу держави правителем, оскільки термін" президент "є іноземним і"чужим для росіян".

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