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Попит на деякі ліки в Росії виріс в 10 разів після вторгнення в Україну

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Москва, Неділя 27 березня 2022 16:20
Попит на деякі ліки в Росії виріс в 10 разів після вторгнення в Україну Фото: ліки на території Росії різко подорожчали, а попит виріс в 10 разів (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попит на деякі лікарські препарати в Росії виріс в 10 разів після вторгнення в Україну. Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко висловив здивування, що люди запасаються необхідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Meduza.

"За деякими препаратами (попит збільшився, - ред.) в 10 разів", - сказав він.

При цьому він висловив здивування, що препарати існує термін придатності, а на ряд з них дуже короткий, до двох років.

Після початку війни проти України в Росії зросли ціни на ліки, а в аптеках виникла нестача ряду препаратів. 24 березня міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко сказав, що сплеск підвищеного попиту на ліки нібито вже нівелювався. Він також стверджував, що проблем з доступом життєво необхідних препаратів немає.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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