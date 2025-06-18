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В России "Калашников" нанимает школьников на "летнюю подработку"

Среда 18 июня 2025 15:46
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В России "Калашников" нанимает школьников на "летнюю подработку" Иллюстративное фото: в РФ подростки собирают оружие (kalashnikovgroup.ru)
Автор: Иван Носальский

В России концерн "Калашников" ищет новых сотрудников среди школьников от 16 лет. Им предлагают "летнюю подработку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

"Концерн "Калашников", производящий оружие и боеприпасы, набирает для "летней подработки" школьников от 16 лет", - сказано в сообщении ЦПД.

Подросткам предлагают зарплаты от 25 тысяч рублей (около 300 долларов) и обучение работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и т.д.

Как отметили в Центре, такая инициатива "Калашникова" является частью мер по милитаризации детей и подростков в России. В частности, отдельная экономическая зона "Алабуга", где производят "Шахеды", уже набирает старшеклассников в "трудовые отряды".

Также в российских школах ввели обязательный курс, в рамках которого детей учат собирать дроны и управлять ими.

"Привлекая подростков к работе на предприятиях ВПК, российские власти стремятся еще в школе создать резерв рабочих для оборонных заводов, испытывающих серьезную нехватку рабочей силы. Кроме того, такими акциями кремль стремится получить и потенциальных контрактников для пополнения армии", - обратили внимание в ЦПД.

Подростки собирают "Шахеды"

Напомним, еще в 2023 году издание "Протокол" сообщало, что российские студенты колледжа "Алабуга Политех" начали собирать дроны-камикадзе "Шахед".

В сборке дронов преимущественно задействовали подростков 15-17 лет.

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