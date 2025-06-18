ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Росії "Калашников" наймає школярів на "літній підробіток"

Середа 18 червня 2025 15:46
UA EN RU
У Росії "Калашников" наймає школярів на "літній підробіток" Ілюстративне фото: у Росії підлітки збирають зброю (kalashnikov group.ru)
Автор: Іван Носальський

У Росії концерн "Калашников" шукає нових співробітників серед школярів від 16 років. Їм пропонують "літній підробіток".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

"Концерн "Калашников", що виробляє зброю і боєприпаси, набирає для "літнього підробітку" школярів від 16 років", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Підліткам пропонують зарплати від 25 тисяч рублів (близько 300 доларів) і навчання роботі фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо.

Як зазначили в Центрі, така ініціатива "Калашникова" є частиною заходів з мілітаризації дітей і підлітків у Росії. Зокрема, окрема економічна зона "Алабуга", де виробляють "Шахеди", вже набирає старшокласників у "трудові загони".

Також у російських школах запровадили обов'язковий курс, у рамках якого дітей вчать збирати дрони і керувати ними.

"Залучаючи підлітків до роботи на підприємствах ВПК, російська влада прагне ще в школі створити резерв робітників для оборонних заводів, які відчувають серйозну нестачу робочої сили. Крім того, такими акціями кремль прагне отримати і потенційних контрактників для поповнення армії", - звернули увагу в ЦПД.

Підлітки збирають "Шахеди"

Нагадаємо, ще 2023 року видання "Протокол" повідомляло, що російські студенти коледжу "Алабуга Політех" почали збирати дрони-камікадзе "Шахед".

У складанні дронів переважно задіяли підлітків 15-17 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Калашников Російська Федерація ВПК Війна в Україні
Новини
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді