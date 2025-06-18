У Росії "Калашников" наймає школярів на "літній підробіток"

У Росії концерн "Калашников" шукає нових співробітників серед школярів від 16 років. Їм пропонують "літній підробіток".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

"Концерн "Калашников", що виробляє зброю і боєприпаси, набирає для "літнього підробітку" школярів від 16 років", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Підліткам пропонують зарплати від 25 тисяч рублів (близько 300 доларів) і навчання роботі фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо.

Як зазначили в Центрі, така ініціатива "Калашникова" є частиною заходів з мілітаризації дітей і підлітків у Росії. Зокрема, окрема економічна зона "Алабуга", де виробляють "Шахеди", вже набирає старшокласників у "трудові загони".

Також у російських школах запровадили обов'язковий курс, у рамках якого дітей вчать збирати дрони і керувати ними.

"Залучаючи підлітків до роботи на підприємствах ВПК, російська влада прагне ще в школі створити резерв робітників для оборонних заводів, які відчувають серйозну нестачу робочої сили. Крім того, такими акціями кремль прагне отримати і потенційних контрактників для поповнення армії", - звернули увагу в ЦПД.