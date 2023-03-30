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В России ФСБ задержала журналиста WSJ за "шпионаж"

Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В российском Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича якобы за "шпионаж".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание "РИА-Новости".

"По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну", - цитирует издание пресс-релиз ФСБ.

При этом, как отмечают российские СМИ, Гершкович не выходил на связь с вечера 29 марта. Он находился в Екатеринбурге несколько недель и написал материал об отношении россиян к ЧВК "Вагнера". В поездке его сопровождал местный активист Ярослав Ширшиков.

По неподтвержденной информации, американца задержали у местного ресторана. На его голову натянули свитер и прохожим не было видно лица.

Стоит заметить, что Эван Гершкович около шести лет живет в Москве. Он освещает события в России и Украине для американской газеты The Wall Street Journal. Также он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.

Обновлено 11:14

Источник "Медузы" среди западных журналистов, которые работают в Москве рассказал, что помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович также ездил в Нижний Тагил. В городе находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Напомним, ранее стало известно, что в России в 2022 году зафиксировали рекордное число задержаний. Репрессии продолжают усиливаться.

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