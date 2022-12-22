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Впервые за десять лет. В России с начала войны зафиксировали рекордное число задержаний

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Четверг 22 декабря 2022 15:34
Впервые за десять лет. В России с начала войны зафиксировали рекордное число задержаний Фото: в России с начала войны зафиксировали рекордное число задержаний (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России с начала ее полномасштабного вторжения на территорию Украины усилились репрессии. В этом году зафиксировали рекордное количество задержаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечает правозащитный проект "ОВД-Инфо", во время подсчетов зафиксировали по меньшей мере 19 443 случаев задержаний из-за участия на антивоенных митингах, пикетах и постов в социальных сетях. В то же время речь идет именно о количестве задержаний, а не о людях, поскольку одного человека могли задержать и несколько раз.

Это рекордное количество задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет.

С 24 февраля, по подсчетам журналистов и правозащитников, без задержаний по политическим причинам прошло всего 18 дней", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в России приговорили российского оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам тюрьмы из-за якобы "фейков" о преступной армии России.

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