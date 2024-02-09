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В России фиксируют перелеты разных самолетов, в воздухе не только МиГ-31К, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России зафиксированы перелеты разных типов самолетов. В частности, длительная воздушная тревога в Украине могла быть связана с дозаправкой МиГ-31К, являющейся носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Была вероятность, что могла быть дозаправка в воздухе. Так как наблюдались топливозаправщики в данном регионе. Поэтому не стоит, возможно, сейчас так ожидать, что завершится тревога, связанная полетами именно с МиГ-31К", - сказал Игнат.

Он добавил, что также наблюдаются перелеты другой стратегической авиации уже внутри России. Поэтому тревога будет, пока не будет объявлено окончательно, что МиГ-31К сел на аэродромы "Саваслейка" или "Моздок".

Спикер подтвердил, что была информация о возможных пусках ракет со стратегической авиации.

"Собственно информация и состоит в том, что есть вероятные пуски, возможные пуски. Мы получаем информацию от партнеров о том, что есть активность стратегической авиации на том или ином направлении, в том или ином регионе России. Далее возможен выход на пусковые рубежи, откуда обычно они запускают. И расчетное время подлета ракет примерно было в 10:20, если бы такие пуски произошли. Это предварительная превентивная информация, чтобы люди поняли что может произойти", - пояснил он.

По словам Игната, сегодня наблюдаются перелеты разных самолетов в России: Ту-95, Ту-160 и Ту-22МЗ с аэродрома на аэродром.

Воздушная тревога сегодня

Напомним, сегодня после 9:30 Воздушные силы сообщили, что российские бомбардировщики Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Военные предупредили о возможных пусках крылатых ракет.

Кроме того, в 11:25 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Она была связана со взлетом МиГ-31К в России. Отбой объявили в 12:59, тревога длилась более полутора часов.

 

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