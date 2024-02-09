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Воздушные силы предупредили о возможных пусках ракет с Ту-95: что известно

Пятница 09 февраля 2024 09:46
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Воздушные силы предупредили о возможных пусках ракет с Ту-95: что известно Фото: Воздушные силы предупредили о возможных пусках ракет с Ту-95 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские бомбардировщики Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Военные предупредили о возможных запусках крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Что известно об угрозе

"Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет", - говорится в сообщении.

По данным воздушных сил, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20.

Предварительная массированная атака России по Украине

Напомним, что в последний раз Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации и не только 7 февраля. Тогда под ударом оказался Киев и область, Харьков, Николаев и Дрогобыч.

В частности, при обстреле враг использовал 64 средства воздушного нападения, включая ракеты и дроны. Силы обороны сбили 44 из них.

Существенные последствия были в Киеве, где от падения обломков горела многоэтажка в Голосеевском районе. Тогда погибли 4 человека, а еще десятки получили ранения.

Подробно о прошедшей массированной атаке РБК-Украина писало в материале.

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