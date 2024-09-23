В России двух школьников обвиняют в поджоге военного вертолета Ми-8
В городе Омск на авиабазе сгорел военный вертолет Ми-8. К инциденту якобы причастны двое школьников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.
По данным Telegram-канала, двое 16-летних школьников Рома и Антон 21 сентября вечером пробрались на авиабазу. После этого они якобы бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8 и скрылись с места происшествия.
Фото: вертолет, который подожгли школьники (российские Telegram-каналы)
В сети пишут, что "виновников" уже задержали. По их словам, задание сжечь вертолет им дали через Telegram и "пообещали 20 тысяч долларов".
На фото, которые публикуют Telegram-каналы, можно заметить, что кабина вертолета полностью сгорела. При этом, по неподтвержденным данным, это якобы был списанный Ми-8.
Что предшествовало
Напомним, 11 сентября Telegram-каналы писали, что в ночь на 11 сентября в Ноябрьске школьники возрастом 13 и 14 лет сожгли вертолет Ми-8.
За это им якобы тоже обещали вознаграждение - 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен).
Вертолет они "подожгли при помощи горючей жидкости".Инцидент произошел на местной вертолетной площадке.
От самого вертолета в результате поджога остался только хвост.
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