Британська розвідка назвала дві гострі проблеми російської армії вторгнення в Україну
Російська армія відчуває нестачу штурмової піхоти і молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок ув'язнених і дострокового випуску курсантів з військових училищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується у зведенні, пов'язана з Кремлем російська приватна військова компанія "Вагнера" проводить кампанію з вербування російських ув'язнених для служби в Україні як мінімум з липня. Ув'язненим пропонується пом'якшення вироку, а також грошове заохочення.
Нещодавно опубліковане відео показує, як власник "Вагнера" Євген Пригожин звертається до ув'язнених з пропозицією про вербування. У ролику Пригожин підкреслює, що шукає тільки "бійців для штурмових частин".
За даними британської розвідки, російські військові академії скорочують курси навчання і переносять терміни випуску курсантів. Майже напевно вони будуть бути перекинуті для підтримки Української операції.
"Вплив кадрової проблеми Росії стає все більш серйозним. Прискорення навчання курсантів і потреба "Вагнера" в штурмових загонах передбачає, що дві з найбільш гострих нестач кризи укомплектування збройних сил пов'язані з бойовою піхотою і молодшими командирами", - відзначають в Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки деякі частини російської армії втекли у явній паніці при наступі ЗСУ в Харківській області.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.