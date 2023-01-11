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Зачем России новая волна мобилизации: объяснение Ходжеса

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Россия, Среда 11 января 2023 09:40
Зачем России новая волна мобилизации: объяснение Ходжеса Фото: РФ готовится к новой волне мобилизации (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Россия, вероятно, в ближайшие недели объявит новую волну мобилизации, чтобы пополнить войска и бросить на войну в Украину.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

"Я ожидаю, что в ближайшие недели будет еще одна мобилизация. Я думаю, что в этот раз они будут лучше организованы", - отметил генерал-лейтенант.

По его мнению, новые мобилизованные приведут к большим нагрузкам на российскую армейскую систему. Однако Ходжес уверен, что Кремль хочет использовать новых солдат, чтобы затянуть боевые действия.

"Но Кремль только заботится о том, чтобы массы людей заполнили окопы, чтобы выиграть больше времени, пока Запад не откажется от своей поддержки или пока Кремль не сможет создать лучшие силы для нового наступления", - объяснил Ходжес.

Напомним, украинская разведка считает, что в России 15 января будет объявлена новая волна мобилизации. По данным разведчиков, Кремль хочет мобилизовать еще 500 тысяч человек.

В то же время у Путина пока отрицают новую мобилизацию, заявляя, что подобные сообщения ложны.

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