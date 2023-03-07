Россиянин рассказал, что ему надоело вытаскивать тела убитых оккупантов неподалеку от Бахмута (перехват)

Российский военнослужащий в разговоре с товарищем рассказал, что устал выносить тела мертвых окупантов с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По словам оккупанта, он занимается эвакуацией погибших и раненых с линии фронта на Бахмутском направлении. Он жалуется, что уже год этим занимается, и каждый день, когда забирает погибших, сам становится мишенью для украинских военных.

Россиянин рассказал, что среди новых мобилизованных очень большое количество больных, отправляемых на фронт. Кроме этого в армию возвращают тех, кто раньше был ранен.

"Здесь уже столько раненых, столько погибло, они уже год отсюда не вылезают. Они все устали морально и физически", - говорит он.