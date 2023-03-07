Россиянин рассказал, что ему надоело вытаскивать тела убитых оккупантов неподалеку от Бахмута (перехват)
Российский военнослужащий в разговоре с товарищем рассказал, что устал выносить тела мертвых окупантов с поля боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
По словам оккупанта, он занимается эвакуацией погибших и раненых с линии фронта на Бахмутском направлении. Он жалуется, что уже год этим занимается, и каждый день, когда забирает погибших, сам становится мишенью для украинских военных.
Россиянин рассказал, что среди новых мобилизованных очень большое количество больных, отправляемых на фронт. Кроме этого в армию возвращают тех, кто раньше был ранен.
"Здесь уже столько раненых, столько погибло, они уже год отсюда не вылезают. Они все устали морально и физически", - говорит он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в середине января в селе Маврино, северо-восточнее Москвы, появились 27 одинаковых могил. На них зафиксировали венки в цветах российского триколора и эмблема ППК "Вагнера".
Напомним, что новые захоронения были обнаружены недалеко от Луганска. Вероятно, там похоронены бывшие бойцы ПИК "Вагнера".
Также за последние несколько месяцев территория, используемая ППК "Вагнера" как место захоронения для наемников, увеличилась в несколько раз.
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