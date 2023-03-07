Под Москвой нашли кладбище погибших в Украине "вагнеровцев", - СМИ

В середине января в деревне Маврино, северо-восточнее Москвы, появились 27 одинаковых могил. На них зафиксировали венки в цветах российского триколора и эмблема ЧВК "Вагнера".

"Кладбище нас (прихода - ред.) не касается. Оно сугубо муниципальное. Да, мы видели, как приезжали по две-три машины, что-то делали. Это были обычные ритуальные машины, но не наши. Я этого всего не касался. Единственное, что мы можем предположить, что это "вагнеровцы". Нам не рекомендовали лезть в эту тему", - сказал местный отец Дионисий.

Отмечается, что к могилам, где лежат наемники ЧВК "Вагнер", большинство из которых до сих пор ищут родственники, никто не ходит.

"По состоянию на 17 февраля 2023 года на участке находилось 27 могил. Только двое - жители Москвы. Все остальные родились, жили и отбывали наказание в разных уголках России. Четыре могилы мусульманские, наемников из Азербайджана и Кыргызстана", - говорится в материале.

Погибшие наемники отбывали наказание за убийства, незаконное обращение оружия и преступления, связанные с наркотиками. Местная женщина рассказала, что это кладбище становится все больше и там делают отдельную зону, отгораживают могилы с российской лентой от тех, где похоронены обычные люди. Местные вместе со старостой Маврино Антониной Коловой разводят руками и в один голос говорят, что одинаковые могилы якобы появились в одну ночь.

Стоимость одного родового захоронения на кладбище в Маврино - более 400 тысяч рублей. Эксперты по теме ритуальных услуг предположили, что сотрудники ЧВК "Вагнера" могли похоронить погибших наемников, именно выкупив там родовые захоронения.