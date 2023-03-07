Под Москвой нашли кладбище погибших в Украине "вагнеровцев", - СМИ
В середине января в деревне Маврино, северо-восточнее Москвы, появились 27 одинаковых могил. На них зафиксировали венки в цветах российского триколора и эмблема ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание MSK1.
"Кладбище нас (прихода - ред.) не касается. Оно сугубо муниципальное. Да, мы видели, как приезжали по две-три машины, что-то делали. Это были обычные ритуальные машины, но не наши. Я этого всего не касался. Единственное, что мы можем предположить, что это "вагнеровцы". Нам не рекомендовали лезть в эту тему", - сказал местный отец Дионисий.
Отмечается, что к могилам, где лежат наемники ЧВК "Вагнер", большинство из которых до сих пор ищут родственники, никто не ходит.
"По состоянию на 17 февраля 2023 года на участке находилось 27 могил. Только двое - жители Москвы. Все остальные родились, жили и отбывали наказание в разных уголках России. Четыре могилы мусульманские, наемников из Азербайджана и Кыргызстана", - говорится в материале.
Погибшие наемники отбывали наказание за убийства, незаконное обращение оружия и преступления, связанные с наркотиками. Местная женщина рассказала, что это кладбище становится все больше и там делают отдельную зону, отгораживают могилы с российской лентой от тех, где похоронены обычные люди. Местные вместе со старостой Маврино Антониной Коловой разводят руками и в один голос говорят, что одинаковые могилы якобы появились в одну ночь.
Стоимость одного родового захоронения на кладбище в Маврино - более 400 тысяч рублей. Эксперты по теме ритуальных услуг предположили, что сотрудники ЧВК "Вагнера" могли похоронить погибших наемников, именно выкупив там родовые захоронения.
Напомним, что новые захоронения были обнаружены недалеко от Луганска. Вероятно, там похоронены бывшие бойцы ЧВК "Вагнера".
Ранее РБК-Украина сообщало, что за последние несколько месяцев территория, используемая ЧВК "Вагнера" как место захоронения для наемников, увеличилась в несколько раз.
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