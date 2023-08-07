Россия хочет превратить в свалки оккупированные территории Украины, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

Известно, что Россия планирует расходы по закупке оборудования и поставке специализированной техники для мусорных свалок на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Фактически, оккупанты хотят превратить временно оккупированные украинские территории в свалку для российского мусора. Туда планируют вывозить отходы с территории РФ", - говорится в сообщении.

Как заявляют россияне, 1,3 миллиарда рублей должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако актически оккупанты хотят использовать технику и оборудование похищенную с украинских коммунальных предприятий. Средства же планируют отмыть через подставные компании подконтрольные лично главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Россий не беспокоит вопрос гражданского населения на ВОТ и куда будет вывезен мусор. Ключевое – успею разворовать средства к моменту деоккупации наших территорий", - пишет ЦНС.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около двух месяцев ведут контрнаступление на фронте в Украине. За это время удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях и часть территории, оккупированных с 2014 года. При этом, как уточняют в Институте изучения войны, удары ВСУ по критическим российским объектам наземных коммуникаций, в частности по мостам в оккупированном Крыму, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленной на создание условий для будущих этапов контрнаступления.

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