ua en ru
Вс, 08 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне возводят насосную станцию, чтобы запустить ЗАЭС: что известно

Россия, Воскресенье 08 июня 2025 20:13
UA EN RU
Россияне возводят насосную станцию, чтобы запустить ЗАЭС: что известно Фото: россияне возводят насосную станцию, чтобы запустить ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты начали строительство плавучей насосной станции для обеспечения водоснабжения Запорожской АЭС, что является ключевым шагом для возможного перезапуска энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neftegaz.

Глава российской атомной энергетики Алексей Лихачев заявил, что плавучая модульная насосная станция позволит России полностью решить проблему водоснабжения при выводе энергоблоков на проектную мощность.

По его словам, "Росатом" уже разработал поэтапный план ввода Запорожской АЭС в эксплуатацию, однако реализовать его можно только при условии полного устранения военных угроз, включая прямые атаки и диверсии.

Россияне хотят перезапустить ЗАЭС

Заметим, что ЗАЭС когда-то производила пятую часть электроэнергии Украины, но уже более трех лет не работает. Ведь последний реактор прекратил производить электроэнергию в сентябре 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России.

Сейчас ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов, и как неизвестно стало. Запорожской атомной электростанции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее на этой неделе заявил, что запуск АЭС пока невозможен из-за отсутствия стабильного электроснабжения и воды для охлаждения.

После этого Гросси встретился с Лихачевым. Сразу после этой встречи Россия подняла вопрос об американском ядерном топливе, которое хранится на украинской электростанции.

Более того, Лихачев заявил, что Россия готова полностью вернуть в США топливо, которое было поставлено в Украину американской компанией Westinghouse.

Напомним, что ранее РБК-Украина писало, какова вероятность того, что россияне перезапустят Запорожскую АЭС и что может произойти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Россия заявила о "наступлении на Днепропетровщину": Генштаб опроверг российский фейк
Россия заявила о "наступлении на Днепропетровщину": Генштаб опроверг российский фейк
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам