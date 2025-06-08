Россияне возводят насосную станцию, чтобы запустить ЗАЭС: что известно

Российские оккупанты начали строительство плавучей насосной станции для обеспечения водоснабжения Запорожской АЭС, что является ключевым шагом для возможного перезапуска энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neftegaz .

По его словам, "Росатом" уже разработал поэтапный план ввода Запорожской АЭС в эксплуатацию, однако реализовать его можно только при условии полного устранения военных угроз , включая прямые атаки и диверсии.

Глава российской атомной энергетики Алексей Лихачев заявил, что плавучая модульная насосная станция позволит России полностью решить проблему водоснабжения при выводе энергоблоков на проектную мощность.

Россияне хотят перезапустить ЗАЭС

Заметим, что ЗАЭС когда-то производила пятую часть электроэнергии Украины, но уже более трех лет не работает. Ведь последний реактор прекратил производить электроэнергию в сентябре 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России.

Сейчас ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов, и как неизвестно стало. Запорожской атомной электростанции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее на этой неделе заявил, что запуск АЭС пока невозможен из-за отсутствия стабильного электроснабжения и воды для охлаждения.

После этого Гросси встретился с Лихачевым. Сразу после этой встречи Россия подняла вопрос об американском ядерном топливе, которое хранится на украинской электростанции.

Более того, Лихачев заявил, что Россия готова полностью вернуть в США топливо, которое было поставлено в Украину американской компанией Westinghouse.

Напомним, что ранее РБК-Украина писало, какова вероятность того, что россияне перезапустят Запорожскую АЭС и что может произойти.

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