Россияне свезли в Мариуполь 5 тысяч военных. Эксперт назвал причину

"Я уверен, что это приехал стройбат, они будут делать вдоль побережья Азовского моря дорогу для того, чтобы была логистическая артерия. Так как, если мы перережем и железную дорогу, и Керченский мост, им просто не удастся возить себе необходимое. А то, что у них есть на оперативных складах, закончится через месяц-два", - отметил в комментарии изданию майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Ситуация в Мариуполе

Как писало РБК-Украина ранее, российские оккупанты готовятся к потере своих логистических путей, поэтому хотят построить новую железнодорожную ветку из Ростова-на -Дону через временно захваченные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря - в Крым. Параллельно Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Главное их отличие - две пушки на шевронах. Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года.

Активизация РФ в районе Марьинки неслучайна

Новая стройка железной доороги оккупантов в Мариуполе - альтернатива пути, который проходит по пунктам "Волноваха-Токмак-Джанкой" и идет дальше в РФ. Как отмечается в материале, это важная логистическая цепочка для россиян - с ее помощью они снабжают свое войско техникой и человеческим ресурсом. По этой же причине в последние дни оккупанты активизировались южнее Марьинки - чтобы выбить ВСУ как можно дальше от Волновахи.

ВСУ держат железную дорогу под огневым контролем, но, даже разрушив ее в одном из узлов, стратегически украинские военные добьются только небольшой задержки в поставках, так как инженерные войска РФ могут быстро ее восстановить. Поэтому важно взять дорогу под фактический контроль.