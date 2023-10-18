Росіяни звезли до Маріуполя 5 тисяч військових. Експерт назвав причину

Я впевнений, що це приїхав стройбат, вони робитимуть уздовж узбережжя Азовського моря дорогу для того, щоб була логістична артерія. Бо якщо ми переріжемо і залізницю, і Керченський міст, їм просто не вдасться возити собі необхідне. А то, що у них є на оперативних складах, закінчиться за місяць-два", - зауважив в коментарі виданню майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

Ситуація у Маріуполі

Як писало РБК-Україна раніше, російські окупанти готуються до втрати своїх логістичних шляхів, тому хочуть побудувати нову залізничну гілку з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря - до Криму. Паралельно Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Головна їхня відмінність - дві гармати на шевронах. Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, останнє подібне введення нових резервів у Маріуполь фіксувалося у квітні 2023 року.

Активізація РФ у районі Мар'їнки не випадкова

Нове будівництво залізниці окупантів у Маріуполі - альтернатива шляху, який проходить по пунктах "Волноваха-Токмак-Джанкою" і йде далі в РФ. Як зазначається в матеріалі, це важливий логістичний ланцюжок для росіян - з її допомогою вони постачають своє військо технікою та людським ресурсом. З цієї ж причини останніми днями окупанти активізувалися на південь від Мар'їнки - щоб вибити ЗСУ якнайдалі від Волновахи.

ЗСУ тримають залізницю під вогневим контролем, але, навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль.